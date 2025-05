LA MATUSITA – Rimeize, 16 mai 2025 07:00, Rimeize.

Musique traditionnelle d’Amérique latine

La Matusita réunit trois musiciens autour des compositions de Naira Andrade. Textes en français et en espagnol, esthétiques musicales empruntées à l’Amérique Latine, La Matusita se situe à la frontière entre la chanson à texte et les musiques traditionnelles.

Avec Suzanne Fischer au violoncelle et Morgan Guesuraga à la clarinette, le cœur de la musique se cristallise dans la chaleur de la voix de Naira Andrade et dans les soubresauts de son Cuatro (petite guitare vénézuélienne à quatre cordes) qui évoque le passage du train, le galop du cheval et les croche-pattes polissons. Les textes, chantés ou scandés, disent la vie d’ici et d’aujourd’hui, ses passions, ses contradictions.

La Matusita transgresse les frontières pour nous livrer une musique chaleureuse et dansante qui donne envie de taper du pied.

Chant, Cuatro vénézuélien Naira Andrade / Violoncelle, Voix Suzanne Fischer / Clarinette, Voix Morgan Guesuraga

Lever de rideau des élèves de l’école de Rimeize avant le spectacle dans le prolongement de la résidence d’artistes.

Enfants dès 6 ans

Durée 1h15

organisé par le Ciné-théâtre de Saint-Chély d’Apcher 6 EUR.

Salle des fêtes

Rimeize 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 le.cinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Traditional Latin American music

La Matusita unites three musicians around compositions by Naira Andrade. With texts in French and Spanish, and musical aesthetics borrowed from Latin America, La Matusita straddles the border between text-based songs and traditional music.

German :

Traditionelle Musik aus Lateinamerika

La Matusita besteht aus drei Musikern, die sich um die Kompositionen von Naira Andrade gruppieren. Mit Texten auf Französisch und Spanisch und einer musikalischen Ästhetik, die aus Lateinamerika stammt, bewegt sich La Matusita an der Grenze zwischen Chanson und traditioneller Musik.

Italiano :

Musica tradizionale dell’America Latina

La Matusita riunisce tre musicisti per eseguire composizioni di Naira Andrade. Con testi in francese e spagnolo e un’estetica musicale presa in prestito dall’America Latina, La Matusita si colloca al confine tra canzoni basate su testi e musica tradizionale.

Espanol :

Música tradicional de América Latina

La Matusita reúne a tres músicos para interpretar composiciones de Naira Andrade. Con letras en francés y español, y una estética musical tomada de América Latina, La Matusita se sitúa en la frontera entre las canciones de texto y la música tradicional.

