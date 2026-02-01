La Maussacoise Rue de la Croix du Peuch Maussac
La Maussacoise revient !
Rendez-vous pour la 15ᵉ édition de notre randonnée à Maussac
Au programme
– VTT
– Vélo de route
– Marche
– Course à pied
– Et surtout… de la bonne humeur !
En famille, entre amis ou en solo avec vos écouteurs , venez profiter des circuits 100 % Made in La Maussacoise !
Une journée sport & plaisir à ne pas manquer ! .
Rue de la Croix du Peuch Foyer rural Maussac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 57 62 74
