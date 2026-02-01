La Maussacoise Rue de la Croix du Peuch Maussac

La Maussacoise

Rue de la Croix du Peuch Foyer rural Maussac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Maussacoise revient !

Rendez-vous pour la 15ᵉ édition de notre randonnée à Maussac

Au programme

– VTT

– Vélo de route

– Marche

– Course à pied

– Et surtout… de la bonne humeur !

En famille, entre amis ou en solo avec vos écouteurs , venez profiter des circuits 100 % Made in La Maussacoise !

Une journée sport & plaisir à ne pas manquer ! .

Rue de la Croix du Peuch Foyer rural Maussac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 57 62 74

