La Mauvaise porte Le StanG Pluvigner
La Mauvaise porte Le StanG Pluvigner vendredi 28 novembre 2025.
La Mauvaise porte
Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Dans le cadre de la campagne de l’ONU Tous UNIS pour mettre fin à la violence contre les femmes
Hélène, avocate, la quarantaine, se rend au commissariat afin d’y déposer plainte pour violences conjugales. Face à elle, deux portes, et derrière chacune d’elle, un officier de police prêt à l’entendre. Le destin d’Hélène dépendra de celle qu’elle empruntera.
Le film sera suivi d’un débat en présence de la réalisatrice Anne Le Tallec. .
Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10
