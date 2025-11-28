La Mauvaise porte Le StanG Pluvigner

La Mauvaise porte

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Dans le cadre de la campagne de l’ONU Tous UNIS pour mettre fin à la violence contre les femmes

Hélène, avocate, la quarantaine, se rend au commissariat afin d’y déposer plainte pour violences conjugales. Face à elle, deux portes, et derrière chacune d’elle, un officier de police prêt à l’entendre. Le destin d’Hélène dépendra de celle qu’elle empruntera.

Le film sera suivi d’un débat en présence de la réalisatrice Anne Le Tallec. .

