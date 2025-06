La Mauvaise Troupe – Romain Weintzem Lyéce Georges Clemenceau Nantes 24 juillet 2025 00:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-24 00:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Installation – Romain Weintzem Romain Weintzem est sculpteur. Ses œuvres désamorcent avec humour et poésie des sujets graves, et témoignent de son envie d’utiliser l’ironie comme un révélateur et une arme de résistance face aux mécanismes d’emprise de notre société. Invité à réagir à l’environnement des abords du lycée Clémenceau, l’artiste imagine « La Mauvaise Troupe ». Rue de Richebourg, des personnages en drôles de tenues de camouflage militaire se font remarquer, tenant en lieu et place de leurs armes d’imposants et clinquants instruments de fanfare. Dans le clocher, rue Clémenceau, l’un d’eux semble avoir poussé le défi jusqu’à escalader l’établissement à son point culminant. Désarmés, ces personnages n’en sont pas moins désarmants, et ils s’approprient avec audace les enceintes du lycée. Avec cette œuvre espiègle, l’artiste rend hommage à la revue « En route, mauvaise troupe ! », éditée en 1913 par le groupe des Sârs, lorsqu’ils étaient élèves au sein de ce même établissement. Emprunté à un poème de Verlaine : « En route, mauvaise troupe ! / Partez, mes enfants perdus ! », leur publication comporte des poèmes, des essais et des traits d’esprit jugés alors antimilitaristes et antipatriotiques. Après une seule parution, la revue est interdite et certains élèves sont renvoyés. André Breton fut marqué par cette histoire et par sa rencontre déterminante avec l’un de ses protagonistes, Jacques Vaché. La parution d’ « En route, mauvaise troupe ! » est ainsi considérée comme le premier acte du mouvement surréaliste. Le burlesque et la dérision de l’œuvre proposée par Romain Weintzem rendent hommage à l’humour et la subversion d’un groupe de lycéens qui laissa une trace déterminante dans l’Histoire.

Lyéce Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 81 86 10 https://gclemenceau.paysdelaloire.e-lyco.fr/ ce.0440021J@ac-nantes.fr https://www.levoyageanantes.fr/oeuvres/la-mauvaise-troupe/