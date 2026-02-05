La maxim’aventure en famille Complexe sportif des Bosquette Sainte-Maxime
La maxim’aventure en famille Complexe sportif des Bosquette Sainte-Maxime dimanche 10 mai 2026.
La maxim’aventure en famille
Complexe sportif des Bosquette Avenue Gaston Rebuffat Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 13:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Osez prendre le départ d’un parcours où vont s’enchainer de multiples épreuves de tout type.
.
Complexe sportif des Bosquette Avenue Gaston Rebuffat Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42 mairie@sainte-maxime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The ultimate family adventure
Dare to take part in a course where multiple challenges of all types will follow one another.
L’événement La maxim’aventure en famille Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Sainte Maxime