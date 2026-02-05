La maxim’aventure en famille Complexe sportif des Bosquette Sainte-Maxime

La maxim’aventure en famille

Complexe sportif des Bosquette Avenue Gaston Rebuffat Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Osez prendre le départ d’un parcours où vont s’enchainer de multiples épreuves de tout type.

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Complexe sportif des Bosquette Avenue Gaston Rebuffat Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42 mairie@sainte-maxime.fr

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English : The ultimate family adventure

Dare to take part in a course where multiple challenges of all types will follow one another.

L’événement La maxim’aventure en famille Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Sainte Maxime