La Maziérade fête l’Hiver Peyrissac

La Maziérade fête l’Hiver

Salle des Fêtes Peyrissac Corrèze

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

La Maziérade vous invite à fêter Noël, autour d’un marché à partir de 18h, et d’un repas à 20h.

Au menu soupe, carbonade, tiramisu, café, 20€.

Sur réservation au 07 68 97 69 43 .

Salle des Fêtes Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 97 69 43

