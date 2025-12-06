La Maziérade fête l’Hiver Peyrissac
La Maziérade fête l'Hiver Peyrissac samedi 13 décembre 2025.
La Maziérade fête l’Hiver
Salle des Fêtes Peyrissac Corrèze
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
La Maziérade vous invite à fêter Noël, autour d’un marché à partir de 18h, et d’un repas à 20h.
Au menu soupe, carbonade, tiramisu, café, 20€.
Sur réservation au 07 68 97 69 43 .
Salle des Fêtes Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 97 69 43
