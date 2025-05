La MDA bricole ! – Maison des Associations Saint-Céré, 21 mai 2025 14:00, Saint-Céré.

Lot

La MDA bricole ! Maison des Associations Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-05-21

2025-06-04

2025-06-25

2025-07-15

2025-08-29

Tout l’été, la Maison des Associations de Saint Céré organise des ateliers de bricolage visant à restaurer, redécorer ou redonner vie à des meubles dans le but de meubler avec les participant.e.s les nouveaux locaux de la maison des associations. Accompagnés de bénévoles et partenaires compétent.e.s et passionné.e.s nous allons bricoler, chiner, transformer pour construire ensemble un lieu qui nous ressemble.

Ces ateliers seront itinérants (entre nos locaux et les locaux des différents partenaires). Ces ateliers sont ouverts au tout public à partir de 6 ans et sont gratuits.

Maison des Associations Avenue Pierre et Andrée Delbos

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie mda@saint-cere.fr

English :

All summer long, the Maison des Associations de Saint Céré is organizing DIY workshops to restore, redecorate or give new life to furniture, with the aim of furnishing the new premises of the Maison des Associations with the participants. Accompanied by competent and enthusiastic volunteers and partners, we’ll be tinkering, bargain-hunting and transforming to build a place that suits us all.

These workshops will travel between our premises and those of our partners. These workshops are open to the general public aged 6 and over, and are free of charge.

German :

Den ganzen Sommer über organisiert das Maison des Associations (Haus der Vereine) in Saint Céré Bastelworkshops, in denen Möbel restauriert, umdekoriert oder zu neuem Leben erweckt werden, um gemeinsam mit den Teilnehmern die neuen Räumlichkeiten des Hauses der Vereine einzurichten. Begleitet von kompetenten und begeisterten Freiwilligen und Partnern werden wir basteln, stöbern und umgestalten, um gemeinsam einen Ort zu schaffen, der uns gefällt.

Diese Workshops werden auf Wanderschaft gehen (zwischen unseren Räumlichkeiten und den Räumlichkeiten der verschiedenen Partner). Die Workshops stehen allen Menschen ab 6 Jahren offen und sind kostenlos.

Italiano :

Per tutta l’estate, la Maison des Associations di Saint Céré organizza laboratori di bricolage per restaurare, ridecorare o riportare in vita i mobili, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti ad arredare la nuova sede della Maison des Associations. Accompagnati da volontari e partner competenti ed entusiasti, armeggeremo, faremo affari e trasformeremo per costruire un luogo adatto a tutti noi.

I laboratori si svolgeranno tra la nostra sede e quella dei nostri partner. I laboratori sono aperti a chiunque abbia almeno 6 anni e sono gratuiti.

Espanol :

Durante todo el verano, la Casa de las Asociaciones de Saint Céré organiza talleres de bricolaje para restaurar, redecorar o devolver a la vida muebles, con el objetivo de ayudar a los participantes a amueblar los nuevos locales de la Casa de las Asociaciones. Acompañados de voluntarios y socios competentes y entusiastas, nos dedicaremos a trastear, buscar gangas y transformar para construir un lugar a la medida de todos.

Los talleres viajarán entre nuestros locales y los de nuestros socios. Los talleres están abiertos a mayores de 6 años y son gratuitos.

L’événement La MDA bricole ! Saint-Céré a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Vallée de la Dordogne