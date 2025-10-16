La « méca flu » et sports de haut niveau Cité des sciences et de l’Industrie Paris
La « méca flu » et sports de haut niveau Cité des sciences et de l’Industrie Paris jeudi 16 octobre 2025.
«La mécanique des fluides : ses apports
aux sports de haut niveau»
RDV 16 Oct. 2025 à 14h30Cité des
sciences et de l’industrie (Auditorium) #Paris
OU en distanciel : https
://urls.fr/E8QwN6
Parler « mécanique des fluides » fait
généralement lever les yeux au ciel pour y voir des avions, lanceurs,
hélicoptères…
En fait, on peut aussi rester sur Terre
avec toutes les applications sur les bâtiments, ponts, usines… Mais tout cela
est d’oublier un grand domaine d’application de la « méca flu », très proche de
nous : le sport de haute performance. Gagner de grandes épreuves
internationales nécessite beaucoup d’entrainement mais aussi un équipement très
optimisé : les moyens expérimentaux et numériques de la mécanique des fluides
sont disponibles et vont être survolés par trois spécialistes.
Après-midi de conférences :
“Les contributions de l’IAT aux
performances sportives” par Clodoald
Robert, Directeur de l’Institut Aérotechnique
du Cnam
(Conservatoire national des arts et métiers)
“La simulation numérique
d’écoulements au service de la performance” par Alexis
Lapouille, Président d’ Aero
Concept Engineering “La simulation numérique dans la
conception de navires de haute performance” par Simon
WATIN, Directeur Général de VPLP
Design
Évènement organisé par l’Académie de
l’air et de l’espace en partenariat avec la Cité
des sciences et de l’industrie
Découvrez comment la mécanique des fluides ne se limite pas aux cieux mais impacte notre quotidien, des infrastructures urbaines aux performances sportives de haut niveau. Explorez l’optimisation de l’équipement dans le sport de pointe à travers les technologies expérimentales et numériques de la mécanique des fluides, lors d’une présentation par trois experts renommés.
Le jeudi 16 octobre 2025
de 14h30 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, muséeParis
https://academieairespace.com/evenement/la-mecanique-des-fluides-ses-apports-aux-sports-de-haut-niveau/ communication@academieairespace.com