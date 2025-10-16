La « méca flu » et sports de haut niveau Cité des sciences et de l’Industrie Paris

«La mécanique des fluides : ses apports

aux sports de haut niveau»

RDV 16 Oct. 2025 à 14h30Cité des

sciences et de l’industrie (Auditorium) #Paris

OU en distanciel : https

://urls.fr/E8QwN6

Parler « mécanique des fluides » fait

généralement lever les yeux au ciel pour y voir des avions, lanceurs,

hélicoptères…

En fait, on peut aussi rester sur Terre

avec toutes les applications sur les bâtiments, ponts, usines… Mais tout cela

est d’oublier un grand domaine d’application de la « méca flu », très proche de

nous : le sport de haute performance. Gagner de grandes épreuves

internationales nécessite beaucoup d’entrainement mais aussi un équipement très

optimisé : les moyens expérimentaux et numériques de la mécanique des fluides

sont disponibles et vont être survolés par trois spécialistes.

Après-midi de conférences :

“Les contributions de l’IAT aux

performances sportives” par Clodoald

Robert, Directeur de l’Institut Aérotechnique

du Cnam

(Conservatoire national des arts et métiers)

“La simulation numérique

d’écoulements au service de la performance” par Alexis

Lapouille, Président d’ Aero

Concept Engineering “La simulation numérique dans la

conception de navires de haute performance” par Simon

WATIN, Directeur Général de VPLP

Design

Évènement organisé par l’Académie de

l’air et de l’espace en partenariat avec la Cité

des sciences et de l’industrie

Découvrez comment la mécanique des fluides ne se limite pas aux cieux mais impacte notre quotidien, des infrastructures urbaines aux performances sportives de haut niveau. Explorez l’optimisation de l’équipement dans le sport de pointe à travers les technologies expérimentales et numériques de la mécanique des fluides, lors d’une présentation par trois experts renommés.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

