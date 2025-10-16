La mécanique des fluides : ses apports aux sports de haut niveau Cité des sciences et de l’industrie Paris

La mécanique des fluides : ses apports aux sports de haut niveau Cité des sciences et de l’industrie Paris jeudi 16 octobre 2025.

La mécanique des fluides : ses apports aux sports de haut niveau Cité des sciences et de l’industrie Paris Jeudi 16 octobre, 14h30 Entrée libre

Découvrez comment la mécanique des fluides ne se limite pas aux cieux mais impacte notre quotidien, des infrastructures urbaines aux performances sportives de haut niveau…

«La mécanique des fluides : ses apports aux sports de haut niveau» RDV 16 Oct. 2025 à 14h30 Cité des sciences et de l'industrie (Auditorium) Paris

OU en distanciel : https ://urls.fr/E8QwN6

Parler « mécanique des fluides » fait généralement lever les yeux au ciel pour y voir des avions, lanceurs, hélicoptères…

En fait, on peut aussi rester sur Terre avec toutes les applications sur les bâtiments, ponts, usines… Mais tout cela est d’oublier un grand domaine d’application de la « méca flu », très proche de nous : le sport de haute performance. Gagner de grandes épreuves internationales nécessite beaucoup d’entrainement mais aussi un équipement très optimisé : les moyens expérimentaux et numériques de la mécanique des fluides sont disponibles et vont être survolés par trois spécialistes.

Après-midi de conférences :

➡️ “Les contributions de l’IAT aux performances sportives” par Clodoald Robert, Directeur de l’Institut Aérotechnique du Cnam (Conservatoire national des arts et métiers)

➡️ “La simulation numérique d’écoulements au service de la performance” par Alexis Lapouille, Président d’ Aero Concept Engineering

➡️ “La simulation numérique dans la conception de navires de haute performance” par Simon WATIN, Directeur Général de VPLP Design

Évènement organisé par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec la Cité des sciences et de l’industrie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T17:30:00.000+02:00

Cité des sciences et de l’industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris