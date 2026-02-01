La Mécanique des Lettres Spectacle documentaire Batotopie Ferme des Roussets Saint-Jean-en-Royans
La Mécanique des Lettres Spectacle documentaire Batotopie Ferme des Roussets Saint-Jean-en-Royans jeudi 26 février 2026.
La Mécanique des Lettres Spectacle documentaire
Batotopie Ferme des Roussets 1860 route du Tram Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif fourchette entre 5 et 15€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:00:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Spectacle documentaire 1h
Entre podcast et théâtre, ce spectacle nous fait entendre l’environnement de travail à La poste, la parole de facteur-rices, accompagné au violoncelle, ce spectacle nous décrit avec humour et poésie l’institution postale.
.
Batotopie Ferme des Roussets 1860 route du Tram Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 86 92 72 info@batotopie.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Documentary show 1h
Part podcast, part theater, this show gives us a glimpse of the working environment at La Poste, the voice of letter carriers and women. Accompanied by the cello, this show describes the postal institution with humor and poetry.
L’événement La Mécanique des Lettres Spectacle documentaire Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme