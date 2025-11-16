La Mécanique des Songes en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

La Mécanique des Songes en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 16 novembre 2025.

Avec La Mécanique des Songes, vous pourrez entendre des compositions originales, des pièces de Debussy, Saint-Saëns, Chopin habilement réarrangées, des mises en musique de poèmes… Toutes ces pièces sont traversées de moments d’improvisation mettant en valeur la personnalité musicale de chacune. Un projet poétique et recherché dont le répertoire va chercher, comme au temps du « Third Stream », un lien entre différents courants musicaux et artistiques.

Alba Obert : violon, voix

Mathilde Gardien : percussions, voix

Malou Oheix : percussions, voix

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Classique, jazz, compositions — Trois voix et un violon, c’est le pari épuré de ces trois musiciennes pour composer un programme éclectique puisant dans le classique et le jazz.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 16 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T18:00:00+01:00

fin : 2025-11-16T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-16T15:00:00+02:00_2025-11-16T16:00:00+02:00;2025-11-16T17:00:00+02:00_2025-11-16T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/