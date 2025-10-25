LA MECANIQUE DU COUPLE – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

LA MECANIQUE DU COUPLE – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper samedi 25 octobre 2025.

LA MECANIQUE DU COUPLE Début : 2025-10-25 à 19:00. Tarif : – euros.

De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un couple comme les autres et donc… extraordinaire.Elle le voit, elle le touche, elle le veut… et c’est parti pour la vie. De scène en scène les comédiens nous plongent dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… ordinaire.Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes goûts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables.Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ?Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29