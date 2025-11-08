La mécanique du couple Salle L’Armorica Plouguerneau

La mécanique du couple

Salle L’Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un couple comme les autres et donc… extraordinaire.

Elle le voit, elle le touche, elle le veut… et c’est parti pour la vie. De scène en scène les comédiens nous plongent dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… ordinaire.

Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes goûts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables.

Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ?

Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments. .

Salle L’Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

