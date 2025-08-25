Théâtre La mécanique du couple Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau
Théâtre La mécanique du couple Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau samedi 14 février 2026.
Théâtre La mécanique du couple
Médiathèque Les tréseors de Tolente 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes goûts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables.
Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ? De scène en scène les comédiens nous plongent dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… ordinaire.
Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et de sentiments. .
Médiathèque Les tréseors de Tolente 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre La mécanique du couple Plouguerneau a été mis à jour le 2025-10-01 par OT PAYS DES ABERS