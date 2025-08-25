Théâtre La mécanique du couple Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Théâtre La mécanique du couple

Médiathèque Les tréseors de Tolente 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes goûts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables.

Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ? De scène en scène les comédiens nous plongent dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… ordinaire.

Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et de sentiments. .

