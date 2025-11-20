La mécanique du couple Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest

La mécanique du couple Spectacle d’humour

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:15:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un couple comme les autres et donc… Extraordinaire.

Elle le voit, elle le touche, elle le veut… Et c’est parti pour la vie. De scène en scène les comédiens nous plongent dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… Ordinaire.

Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes goûts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables.

Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ?

Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La mécanique du couple Spectacle d’humour Brest a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole