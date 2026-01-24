La mécanique du jeux. Soirée jeux. Médiathèque du Teich Le Teich

La mécanique du jeux. Soirée jeux.

Venez partager un moment entre amis.

La médiathèque, en partenariat avec l’association La Mécanique du jeu vous propose une rencontre autour des jeux de société, accompagnée par plusieurs animateurs.

Dès 19h.

Tout public. Entrée libre sur réservation.

Gratuit. .

Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18 bibliotheque@leteich.fr

