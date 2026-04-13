La médecine à distance et la responsabilité civile Faculté de droit et science politique, salle 211 Rennes Lundi 27 avril, 11h30 Ille-et-Vilaine

Cette conférence de Salma Mnif se déroulera le 27 avril 2026 à 11h30 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes.

**Cycle de conférences 2026 :** La responsabilité des professionnels

**Objet :** Cette conférence examinera les enjeux actuels de la médecine à distance en mettant l’accent sur la responsabilité civile des professionnels de santé.

**Intervenante :** Salma Mnif, professeur à l’Université de Tunis El Manar et membre associée de l’IODE

**Date :** 27 avril, 11h30-12h30

**Lieu :** Faculté de droit et de science politique de Rennes, salle 211

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T11:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-27T12:30:00.000+02:00

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Faculté de droit et science politique, salle 211 9 rue Jean Macé – Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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