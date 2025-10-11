La médiathèque a 10 ans ! Soirée de clôture Saint-Maixent-l’École

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Lors d’une soirée festive, vos bibliothécaires vous donne rendez-vous afin de célébrer les 10 ans de clôturer ces trois semaines d’animations.

Au programme Flashmob ( répétition Mardi 30/09 à 18h30), Concert, Verre de l’amitié…

> Tout publics

> Accès libre .

