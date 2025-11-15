La médiathèque a 30 ans ! boulevard Paul Cezanne Gardanne

La médiathèque a 30 ans !

Samedi 15 novembre 2025. boulevard Paul Cezanne Médiathèque Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

30 ans de souvenirs, d’histoires et de découvertes… Le 15 novembre, la médiathèque Nelson Mandela souffle ses 30 bougies !

Depuis 1995, la médiathèque est un lieu vivant, un espace de rencontre, de culture, de divertissement, de savoir et d’émerveillement pour tous.



Pour fêter ses 30 ans, l’équipe a imaginé une journée festive, créative et surprenante.



Le programme complet sur le site de la médiathèque https://mediatheque.ville-gardanne.fr/ .

boulevard Paul Cezanne Médiathèque Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 15 16 mediatheque@ville-gardanne.fr

English :

30 years of memories, stories and discoveries? On November 15, the Nelson Mandela multimedia library celebrates its 30th birthday!

German :

30 Jahre voller Erinnerungen, Geschichten und Entdeckungen? Am 15. November ist es soweit: Die Mediathek Nelson Mandela bläst ihre 30 Kerzen aus!

Italiano :

30 anni di ricordi, storie e scoperte? Il 15 novembre, la biblioteca multimediale Nelson Mandela festeggia il suo 30° compleanno!

Espanol :

30 años de recuerdos, historias y descubrimientos.. El 15 de noviembre, la biblioteca multimedia Nelson Mandela cumple 30 años

L’événement La médiathèque a 30 ans ! Gardanne a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Gardanne