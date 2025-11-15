La médiathèque a 30 ans ! boulevard Paul Cezanne Gardanne
Samedi 15 novembre 2025. boulevard Paul Cezanne Médiathèque Gardanne Bouches-du-Rhône
30 ans de souvenirs, d’histoires et de découvertes… Le 15 novembre, la médiathèque Nelson Mandela souffle ses 30 bougies !
Depuis 1995, la médiathèque est un lieu vivant, un espace de rencontre, de culture, de divertissement, de savoir et d’émerveillement pour tous.
Pour fêter ses 30 ans, l’équipe a imaginé une journée festive, créative et surprenante.
Le programme complet sur le site de la médiathèque https://mediatheque.ville-gardanne.fr/ .
boulevard Paul Cezanne Médiathèque Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 15 16 mediatheque@ville-gardanne.fr
English :
30 years of memories, stories and discoveries? On November 15, the Nelson Mandela multimedia library celebrates its 30th birthday!
German :
30 Jahre voller Erinnerungen, Geschichten und Entdeckungen? Am 15. November ist es soweit: Die Mediathek Nelson Mandela bläst ihre 30 Kerzen aus!
Italiano :
30 anni di ricordi, storie e scoperte? Il 15 novembre, la biblioteca multimediale Nelson Mandela festeggia il suo 30° compleanno!
Espanol :
30 años de recuerdos, historias y descubrimientos.. El 15 de noviembre, la biblioteca multimedia Nelson Mandela cumple 30 años
