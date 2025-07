La médiathèque au marché ! Sainte-Sigolène

La médiathèque au marché ! Sainte-Sigolène mardi 29 juillet 2025.

La médiathèque au marché !

Sainte-Sigolène Haute-Loire

Rejoignez nous au marché pour vos lectures de l’été !

Place Jean Salques Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

English :

Join us at the market for your summer reading!

German :

Besuchen Sie uns auf dem Markt für Ihre Sommerlektüre!

Italiano :

Unitevi a noi al mercato per le vostre letture estive!

Espanol :

¡Únase a nosotros en el mercado para su lectura de verano!

