Informations pratiques

Saint-Sever

La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade

Berges de l’adour Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

L’équipe des médiathèques vous attend à l’ombre des arbres des Berges de l’Adour, avec des lectures, des jeux de société, des coloriages et jeux de plein air pour petits et grands.

Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin, chapeau et goûter ! .

Berges de l’adour Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

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English : La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade

L’événement La Médiathèque Chalosse Tursan part en balade Saint-Sever a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse