La Médiathèque d'Arçay fête Halloween Route de Chasseignes Arçay vendredi 31 octobre 2025.
Route de Chasseignes Médiathèque Arçay Vienne
Gratuit
Gratuit
2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Balade contée sur le thème d’halloween proposée par les bénévoles de la médiathèque d’Arçay. Petits et grands, laissez vous embarquer dans cette promenade fantastique.
Venez déguisé !
Entrée libre et gratuite Tout public .
Route de Chasseignes Médiathèque Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 18 08
