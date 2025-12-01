La Médiathèque d’Arçay fête Noël Route de Chasseignes Arçay
La Médiathèque d’Arçay fête Noël Route de Chasseignes Arçay mercredi 17 décembre 2025.
Route de Chasseignes Médiathèque Arçay Vienne
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Après-midi récréative sur le thème de Noël
Entrée libre Tout public .
Route de Chasseignes Médiathèque Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 18 08
