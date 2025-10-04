La Médiathèque de Beaupré fête ses 10 ans Médiathèque De Beaupré-Tohannic Vannes
Pour ses 10 ans, la médiathèque de Beaupré-Tohannic vous convie à une journée festive sur le thème Retour vers le futur !
Venez danser, chanter, sourire et partager !
Le Conseil de quartier Nord-Est Beaupré et l’association Fleurs de Pavé s’associent à cette journée festive en proposant de nombreuses animations en extérieur à l’occasion de la fête de quartier de Beaupré.
Au programme :
DÉCO DE LA MÉDIATHÈQUE AVEC NINA COLOR | ATELIER CRÉATIF
- De 10h à 12h
Pas d’anniversaire réussi sans une déco qui détonne ! Laissez libre cours à votre créativité pour créer une décoration en pop-up rétrofuturiste accompagné par l’artiste plasticienne Nina Color.
Tout public à partir de 4 ans – Entrée libre
INITIATION AU ROLLER DANCE | ATELIER ET DÉMO
- À 11h et 11h30
- À 12h le Grol monte le son avec une chorégraphie super funky ! (BONUS)
Place aux reines et aux rois du dance floor !
Guidés par les membres de l’association vannetaise Grol, venez-vous initier à l’art délicieusement vintage du roller dance !
Chaussez vos patins à roulettes (ou ceux prêtés sur place) et apprenez à vous déhancher en glissant avec style !
Tout public – À partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Durée : 20 min
GOÛTER ZÉRO DÉCHET ET VÉLO À JUS AVEC LES CUISINIERS SOLIDAIRES | ATELIER CULINAIRE PARTICIPATIF
- En continu de 14h à 16h
- À 15h30 : Goûter d’anniversaire
Partagez un temps convivial et engagé en transformant des produits invendus issus de l’agriculture bio en un goûter appétissant ! Et avec le vélo à jus, préparez vos boissons à partir des fruits récupérés par l’association.
Tout public – Entrée libre
LES SIMONE | CONCERT
- À 16h
Les Simone ? Ce sont les voix et instruments de Maylis (violoncelle), et de Morgane (clavier). Ce duo vous invite, via leurs mash-ups détonants, à un concert participatif plein d’humour et d’énergie.
Variété française et internationale s’entremêlent avec de célèbres tubes de la musique classique.
Tout public – Entrée libre – Durée : 1h
Et aussi, en continu toute la journée :
Rétrogaming sur borne d’arcade ! Avis aux nostalgiques des jeux mythiques des années 1980 et 90 : venez affronter sur Mortal Combat, partez en quête avec Zelda ou sauvez Dreamland avec l’adorable Kirby !
Tous publics à partir de 8 ans . En partenariat avec la Médiathèque départementale du Morbihan
Médiathèque De Beaupré-Tohannic 60 avenue du Général Delestraint 56000 Vannes
