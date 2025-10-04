La Médiathèque de Kercado fête ses 30 ans ! Médiathèque De Kercado Vannes

La Médiathèque de Kercado fête ses 30 ans ! Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque De Kercado Morbihan

Au programme de cette journée :

rencontre artistique, lecture, repas partagé, atelier créatif, sieste musicale, exposition,… tout un programme à partager ensemble pour souffler ses 30 bougies.

HIBOUQUINE | LECTURES

À 10h30

Des lectures d’histoires festives pour célébrer un anniversaire pas comme les autres… Celui des 30 ans de la médiathèque de Kercado !

Public : 4-6 ans – Durée : 45 min

Sur inscription, à partir du 2 septembre

REPAS CONCOCTÉ PAR LES CUISINIERS SOLIDAIRES… AVEC VOUS !

À 10h00

L’occasion de partager avec vous sur l’heure de midi, le repas que vous aurez préparé avec la complicité des Cuisiniers solidaires.

Exceptionnellement, la médiathèque est ouverte en continu.

Gratuit – Entrée libre

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE GREKY ET LES PARTICIPANTS DE LA FRESQUE COLLABORATIVE

À 11h30

Artiste issu du milieu graffiti, Greky s’est orienté vers un travail abstrait et gestuel mêlant spontanéité et engagement. Vous reconnaîtrez son style, régulièrement présents sur les murs de Vannes, notamment à l’ancien Bref.

Vous découvrirez la fresque collaborative réalisée à l’occasion des 30 ans de la médiathèque et pourrez échanger sur cette expérience avec l’artiste Greky et les personnes qui auront participés à sa réalisation.

Tout public – Durée : 1h – Entrée libre

SIESTE MUSICALE SPÉCIALE 1995

À 14h30

Allongés dans un transat, remontez le temps jusqu’en 1995 et laissez-vous bercer par la musique pour une sieste toute en douceur.

Tout public – Durée : 25 min environ

Sur inscription, à partir du 2 septembre

ATELIERS CRÉATIFS AVEC LA COMPLICITÉ DES PETITES MAINS DE PAQ’ LA LUNE ET MINE DE RIEN

Tout au long de la journée

Participez à la décoration de la médiathèque pour ses 30 ans !

Ateliers variés à faire en toute autonomie en 15 minutes ou plus.

Public : 6 ans et +

La Batukado s’associe à cette journée festive en proposant des interludes musicaux.

Médiathèque De Kercado PLACE DE CUXHAVEN 56000 Vannes Vannes 56000 Kercado Morbihan Bretagne 0297016262 https://www.mediathequesdugolfe.bzh/?bassin=465 [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 01 62 62 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-vannes.fr »}] https://www.mediathequesdugolfe.bzh/evenements/biblis-en-folie-la-mediatheque-de-kercado-fete-ses-30-ans

