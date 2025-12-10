La médiathèque de Ligny en Barrois fête le printemps ! Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois
La médiathèque de Ligny en Barrois fête le printemps ! Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois samedi 4 avril 2026.
La médiathèque de Ligny en Barrois fête le printemps !
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 16:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Le service Gestion et Prévention des déchets Meuse Grand Sud, en partenariat avec la Médiathèque de Ligny-en-Barrois, organise une journée d’animations autour de la prévention des déchets.
Voici le programme
– Vente de composteurs individuels avec bioseau offert se munir de son numéro fiscal (présent sur avis d’impôt). Pas de règlement sur place (facture de la trésorerie envoyée ultérieurement)
– Trucs et astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire
– Les bonnes pratiques pour un compost réussi
– Ateliers bricolage à base de récup en collaboration avec Mon Joyeux Foutoir de Ligny (gratuit) création d’un mobil de Pâques/Printemps ( bois et origami) création d’un marque page à personnaliser
– Tombola avec lots gourmands surprise
– Grands jeux en bois
Gratuit. Ouvert à tout public.Tout public
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Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 29 77 ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr
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English :
The Meuse Grand Sud waste management and prevention department, in partnership with the Ligny-en-Barrois multimedia library, is organizing a day of events focusing on waste prevention.
Here’s the program:
– Sale of individual composters with complimentary bioseau: please have your tax number ready (available on your tax form). No payment on site (invoice from the treasury sent at a later date)
– Tips and tricks to combat food waste
– Best practices for successful composting
– Recycling-based craft workshops in collaboration with Mon Joyeux Foutoir de Ligny (free): creation of an Easter/Spring mobile (wood and origami) creation of a personalized bookmark
– Tombola with gourmet surprise prizes
– Large wooden games
Free admission. Open to all.
L’événement La médiathèque de Ligny en Barrois fête le printemps ! Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-23 par OT SUD MEUSE
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