La médiathèque de Ligny en Barrois fête le printemps ! Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

La médiathèque de Ligny en Barrois fête le printemps !

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le service Gestion et Prévention des déchets Meuse Grand Sud, en partenariat avec la Médiathèque de Ligny-en-Barrois, organise une journée d’animations autour de la prévention des déchets.

Voici le programme

– Vente de composteurs individuels avec bioseau offert se munir de son numéro fiscal (présent sur avis d’impôt). Pas de règlement sur place (facture de la trésorerie envoyée ultérieurement)

– Trucs et astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire

– Les bonnes pratiques pour un compost réussi

– Ateliers bricolage à base de récup en collaboration avec Mon Joyeux Foutoir de Ligny (gratuit) création d’un mobil de Pâques/Printemps ( bois et origami) création d’un marque page à personnaliser

– Tombola avec lots gourmands surprise

– Grands jeux en bois

Gratuit. Ouvert à tout public.Tout public

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Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 29 77 ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr

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English :

The Meuse Grand Sud waste management and prevention department, in partnership with the Ligny-en-Barrois multimedia library, is organizing a day of events focusing on waste prevention.

Here’s the program:

– Sale of individual composters with complimentary bioseau: please have your tax number ready (available on your tax form). No payment on site (invoice from the treasury sent at a later date)

– Tips and tricks to combat food waste

– Best practices for successful composting

– Recycling-based craft workshops in collaboration with Mon Joyeux Foutoir de Ligny (free): creation of an Easter/Spring mobile (wood and origami) creation of a personalized bookmark

– Tombola with gourmet surprise prizes

– Large wooden games

Free admission. Open to all.

L’événement La médiathèque de Ligny en Barrois fête le printemps ! Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-23 par OT SUD MEUSE