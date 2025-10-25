La Médiathèque des Trois-Moutiers fête Halloween Les Trois-Moutiers
Bibliothèque Les Trois-Moutiers Vienne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Atelier créatif sur le thème d’Halloween
Pour les 5 à 12 ans
Entrée libre .
Bibliothèque Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 75 98
