La Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Montigny-le-Bretonneux samedi 20 septembre 2025.

La Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr 20 et 21 septembre Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Yvelines

Informations au 01 30 85 68 74 à partir du 8 septembre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Constituées par l’État dès 1851, les collections conservées par la MPP au Fort de Saint-Cyr comprennent plusieurs millions de photographies. Les plus anciennes ont accompagné et soutenu la mise en place de la protection des monuments historiques et font la part belle au patrimoine architectural. Et le fort à lui seul est une page d’histoire…

Un parcours choisi vous mènera du tunnel de la mort au tunnel de l’enfer en vous donnant au passage un aperçu du patrimoine photographique de l’État conservé et valorisé par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

Durée : 30 à 40 minutes

Une visite guidée plus complète est également accessible sur réservation.

cf. « Le patrimoine architectural dans les collections de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine »

Élément remarquable de l'architecture militaire du XIXe siècle, le fort a été construit en 1875 pour la protection de la ville de Paris. Le site est affecté au ministère de la Culture depuis 1982. Les bâtiments abritent aujourd'hui les Archives photographiques de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (direction générale des patrimoines) et servent au stockage et à la conservation de photographies – négatifs souples ou sur plaque de verre, positifs pour projection, tirages… – et d'archives.

Visite libre

© Ministère de la Culture, Médiathèque du patrimoine et de la photographie