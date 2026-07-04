Informations pratiques

Montblanc

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

La médiathèque vous propose une projection autour du film La Femme la plus riche du monde de Thierry Klifa. Ce drame captivant plonge au cœur d’une histoire où passion, pouvoir, secrets de famille et manipulation s’entremêlent.

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English : LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE

The media center is hosting a screening of Thierry Klifa’s film The Richest Woman in the World. This captivating drama delves into the heart of a story where passion, power, family secrets, and manipulation intertwine.

L’événement LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34