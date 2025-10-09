LA MEDIATHEQUE FAIT SON CINEMA Montblanc
LA MEDIATHEQUE FAIT SON CINEMA Montblanc jeudi 9 octobre 2025.
LA MEDIATHEQUE FAIT SON CINEMA
Place du Château Vieux Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Découvrez le film d’Enya Barroux une comédie tendre et décalée sur un road-trip familial plein d’émotions et de rebondissements. Entrée libre.
La médiathèque vous invite à une projection gratuite du film d’Enya Barroux. Marie, 80 ans, entraîne son fils, sa petite-fille et un auxiliaire de vie dans un improbable voyage en camping-car vers la Suisse. Entre secrets, mensonges et éclats de rire, ce road-trip familial offre une histoire pleine d’humanité, de tendresse et de rebondissements.
Séance ouverte à tous, entrée libre. .
Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61
English :
Discover Enya Barroux?s film: a tender, offbeat comedy about a family road-trip full of emotions and twists. Free admission.
German :
Entdecken Sie den Film von Enya Barroux: eine zärtliche und schräge Komödie über einen Familien-Roadtrip voller Emotionen und Wendungen. Freier Eintritt.
Italiano :
Scoprite il film di Enya Barroux: una commedia tenera e anticonformista su un viaggio in famiglia ricco di emozioni e colpi di scena. Ingresso libero.
Espanol :
Descubra la película de Enya Barroux: una comedia tierna y desenfadada sobre un viaje familiar por carretera lleno de emociones y giros. Entrada gratuita.
L’événement LA MEDIATHEQUE FAIT SON CINEMA Montblanc a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE