LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA PROJECTION DU FILM DES PREUVES D’AMOUR

Place du Chateau Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez découvrir le film d’Alice Douard, une œuvre sensible sur la parentalité et la légitimité. Une projection gratuite suivie d’un moment d’échange à la Médiathèque.

Dans le cadre du cycle La Médiathèque fait son cinéma , nous vous proposons de découvrir le film d’Alice Douard (avec Ella Rumpf, Monia Chokri et Noémie Lvovsky).

Synopsis Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité.

Un portrait juste et émouvant sur les nouvelles formes de parentalité et le combat pour la reconnaissance. .

Place du Chateau Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English : LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA PROJECTION DU FILM DES PREUVES D’AMOUR

Come and discover Alice Douard’s sensitive film about parenthood and legitimacy. A free screening followed by a discussion at the Médiathèque.

L’événement LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA PROJECTION DU FILM DES PREUVES D’AMOUR Montblanc a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34