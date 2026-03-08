LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA PROJECTION FILM Montblanc

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA PROJECTION FILM

Place du Chateau Vieux Montblanc Hérault

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

La médiathèque propose une projection ciné autour d’une comédie de Johann Dionnet. Suivez Stéphane, comédien en quête de succès, qui se laisse emporter par un mensonge lors du Festival d’Avignon.

Entre quiproquos et mensonges, l’histoire suit ses tentatives pour séduire une comédienne renommée lors d’un festival, jusqu’à ce que la situation lui échappe. Une projection conviviale, accessible à tous, pour une soirée divertissante.

Entrée libre. .

Place du Chateau Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61

English :

The mediatheque offers a film screening of a comedy by Johann Dionnet. Follow Stéphane, an actor in search of success, who gets carried away by a lie during the Avignon Festival.

