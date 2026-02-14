La Médiathèque fait son cinéma, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques

La Médiathèque fait son cinéma Samedi 21 février, 11h00, 16h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T13:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T16:30:00+01:00 – 2026-02-21T20:00:00+01:00

11h pour les moyens : un film à choisir parmi les 3 propositions suivantes. C’est vous qui décidez ! Venez au Moulin voter pour votre film préféré. Le film gagnant sera projeté !

« Une ville microscopique édifiée sur un grain de poussière, un éléphant facétieux dans la jungle de Nool, l’histoire d’une rencontre improbable porteuse d’une belle morale humaniste. Une aventure survoltée pleine de tendresse et d’humour »

« Dans un monde où les rêves et les espoirs des enfants sont menacés, le père Noël aidé par les Gardiens fait mystérieusement appel à Jack Frost, adolescent rebelle et ingénieux. UN mot d’ordre, le courage … et UNE quête … pour sauver le monde de l’imaginaire ! »

« Une drôle d’aventure où les poules ont des dents et s’entraînent à voler persuadées qu’elles pourront s’évader du poulailler avant d’être transformées en tourte. Une belle histoire d’amitié qui démontre la force du collectif. »

16h30 pour les petits : des courts-métrages réconfortants pour les tout-petits et leurs parents.

18h pour les grands : un film culte et extravagant à voir ou revoir pour le plaisir des yeux et des oreilles ! « Une jeune fille s’enfuit de chez elle cachée sous la peau de son âne sur les conseils de sa marraine la fée parce que son père veut se marier avec elle. Une magnifique adaptation au cinéma d’un conte de Charles Perrault. »

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Samedi ciné – Les films sont cachés… mais pas trop ! Filez sur notre site et nos réseaux pour dénicher des indices. Vous ne tenez plus ? Les titres sont dévoilés au Moulin ! cinéma

