La Médiathèque fait son cinéma, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques

La Médiathèque fait son cinéma Samedi 18 avril, 11h00, 16h30, 18h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T20:00:00+02:00

11h pour les moyens : un film à choisir parmi les 3 propositions suivantes. C’est vous qui décidez ! Venez au Moulin voter pour votre film préféré. Le film gagnant sera projeté !

16h30 pour les petits : des courts-métrages réconfortants pour les tout-petits et leurs parents.

18h pour les grands : un film culte sur les cultures urbaines.

Goûter offert entre les deux séances de l’après-midi.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Samedi ciné – Les films sont cachés… mais pas trop ! Filez sur notre site et nos réseaux pour dénicher des indices. Vous ne tenez plus ? Les titres sont dévoilés au Moulin ! cinéma médiathèque

Adobe Stock