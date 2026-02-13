La Médiathèque fait son cinéma, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques
La Médiathèque fait son cinéma, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques samedi 18 avril 2026.
La Médiathèque fait son cinéma Samedi 18 avril, 11h00, 16h30, 18h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T20:00:00+02:00
- 11h pour les moyens : un film à choisir parmi les 3 propositions suivantes. C’est vous qui décidez ! Venez au Moulin voter pour votre film préféré. Le film gagnant sera projeté !
- 16h30 pour les petits : des courts-métrages réconfortants pour les tout-petits et leurs parents.
- 18h pour les grands : un film culte sur les cultures urbaines.
Goûter offert entre les deux séances de l’après-midi.
Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com
Samedi ciné – Les films sont cachés… mais pas trop ! Filez sur notre site et nos réseaux pour dénicher des indices. Vous ne tenez plus ? Les titres sont dévoilés au Moulin ! cinéma médiathèque
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