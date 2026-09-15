La médiathèque fait son cinéma Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Informations pratiques

Vichy

La médiathèque fait son cinéma

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 16:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Le septième art s’invite à la médiathèque et fait la part belle au cinéma jeunesse !

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

The seventh art invites itself to the media library and gives pride of place to children’s films!

L’événement La médiathèque fait son cinéma Vichy a été mis à jour le 2026-09-10 par Vichy Destinations