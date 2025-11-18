La médiathèque fête Noël Médiathèque d’Ambès Ambès

La médiathèque fête Noël Samedi 20 décembre, 10h30 Médiathèque d’Ambès Gironde

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T10:30:00

Fin : 2025-12-20T12:30:00

Vous pourrez ensuite fabriquer une jolie décoration de Noël en expérimentant l’art de l’origami. Et pour terminer, le traditionnel goûter de Noël !

Lectures enchantées | 10h30-11h – A partir de 3 ans

Ambiance boules de Noël et sapins enneigés à la médiathèque ! Les bibliothécaires vont invitent à écouter leurs histoires pleines de magie

et de féérie.

Atelier « Graine de sapin » | 11h-12h – De 8 ans à 12 ans

Alice Viale, origamiste professionnelle, propose aux enfants de réaliser des décorations de Noël à partir de papier recyclé et ensemencé. Une fois les fêtes terminées, ces créations pourront être plantées au printemps pour faire pousser de petits sapins !

Goûter de Noël | 12h-12h30

Pour conclure cette matinée exceptionnelle, régalez-vous de notre chocolat chaud maison accompagnés de biscuits et friandises de Noël !

Médiathèque d'Ambès 5 avenue du docteur du Docteur Gustave Couaillac Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine biblio@villeambes.fr 0556770269

Ho ho ho ! Le Père Noël s’est glissé dans nos histoires, venez les écouter en famille !

