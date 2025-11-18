Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La médiathèque fête Noël Médiathèque d’Ambès Ambès

La médiathèque fête Noël Médiathèque d'Ambès Ambès

La médiathèque fête Noël Médiathèque d’Ambès Ambès samedi 20 décembre 2025.

La médiathèque fête Noël Samedi 20 décembre, 10h30 Médiathèque d’Ambès Gironde

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-20T10:30:00 – 2025-12-20T12:30:00
Fin : 2025-12-20T10:30:00 – 2025-12-20T12:30:00

Vous pourrez ensuite fabriquer une jolie décoration de Noël en expérimentant l’art de l’origami. Et pour terminer, le traditionnel goûter de Noël !

Lectures enchantées | 10h30-11h – A partir de 3 ans
Ambiance boules de Noël et sapins enneigés à la médiathèque ! Les bibliothécaires vont invitent à écouter leurs histoires pleines de magie
et de féérie.
Atelier « Graine de sapin » | 11h-12h – De 8 ans à 12 ans
Alice Viale, origamiste professionnelle, propose aux enfants de réaliser des décorations de Noël à partir de papier recyclé et ensemencé. Une fois les fêtes terminées, ces créations pourront être plantées au printemps pour faire pousser de petits sapins !
Goûter de Noël | 12h-12h30
Pour conclure cette matinée exceptionnelle, régalez-vous de notre chocolat chaud maison accompagnés de biscuits et friandises de Noël !

Médiathèque d’Ambès 5 avenue du docteur du Docteur Gustave Couaillac Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « biblio@villeambes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556770269 »}]
Ho ho ho ! Le Père Noël s’est glissé dans nos histoires, venez les écouter en famille !

Création interne