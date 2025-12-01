La médiathèque fête Noël Place du commerce Plumaugat

La médiathèque fête Noël

Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Ateliers créatifs, jeux et coloriages !

Retrouvons-nous pour partager un moment de création et de jeux autour de la magie de noël. .

Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18

L’événement La médiathèque fête Noël Plumaugat a été mis à jour le 2025-11-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme