La médiathèque Focus sur Dastum Salle de Conférence Espace Ste-Anne Lannion samedi 8 novembre 2025.
Salle de Conférence Espace Ste-Anne 2 Rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-08 11:00:00
2025-11-08
La médiathèque organise une journée autour de Dastum, invitant les chanteurs Ifig Castel & Anaïg Gorju, les éditions Dastum représentées par Claude Devriès et proposant la projection du film Dastum, la maison des sources dans le cadre du mois du film documentaire.
Au programme
11h Rencontre avec Ifig CASTEL et Anaïg GORJU
Présentation du CD Leurenn ar vuhez et 2-3 chants en acoustique
Espace Musique Médiathèque Alain Gouriou
15h30 Projection du film Dastum, la maison des sources
Salle de conférence Espace culturel Sainte-Anne
Après la projection Présentation des éditions Dastum par Claude Devriès, Éditions sonores Ouvrages .
Salle de Conférence Espace Ste-Anne 2 Rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10
