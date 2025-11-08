La médiathèque Focus sur Dastum Salle de Conférence Espace Ste-Anne Lannion

La médiathèque Focus sur Dastum

Lannion

Début : 2025-11-08 11:00:00

La médiathèque organise une journée autour de Dastum, invitant les chanteurs Ifig Castel & Anaïg Gorju, les éditions Dastum représentées par Claude Devriès et proposant la projection du film Dastum, la maison des sources dans le cadre du mois du film documentaire.

Au programme

11h Rencontre avec Ifig CASTEL et Anaïg GORJU

Présentation du CD Leurenn ar vuhez et 2-3 chants en acoustique

Espace Musique Médiathèque Alain Gouriou

15h30 Projection du film Dastum, la maison des sources

Salle de conférence Espace culturel Sainte-Anne

Après la projection Présentation des éditions Dastum par Claude Devriès, Éditions sonores Ouvrages .

Salle de Conférence Espace Ste-Anne 2 Rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

