La médiathèque Louise Labé : histoire d’une architecture Médiathèque – Saint-Chamond Saint-Chamond

La médiathèque Louise Labé : histoire d’une architecture Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque – Saint-Chamond Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez à la découverte de ce bâtiment avec une exposition, des jeux, une projection…

• Des ateliers et jeux pour enfants

• Une exposition en visite libre

• Une projection de films/ vidéos commenté à 11h et en continu sur la journée

• La visite du château de Versailles en réalité virtuelle

Médiathèque – Saint-Chamond 54 Boulevard Waldeck Rousseau 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477310780 https://wwwmediathequespaysdugier.org/

Ville de Saint-Chamond