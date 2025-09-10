La médiathèque prend l’air Sévérac d’Aveyron

La médiathèque prend l’air

Rue de Signe Longue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Des revues, des lectures, des histoires, un petit coin douillet pour s’évader, la médiathèque vous donne rendez-vous lors de « Rue aux enfants, rue pour tous ».

Mercredi 10 septembre à 14h, plongez dans l’univers littéraire d’un livre (que vous pouvez prendre de chez vous ou alors le prendre à la médiathèque) lors d’une activité « La médiathèque prend l’air » dans le cadre de l’après-midi « Rue aux enfants, rue pour tous » place de la gare.

Accés Tout public

Tarif Gratuit .

Rue de Signe Longue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21

English :

Magazines, readings, stories, a cozy corner to escape to, the media library invites you to « Rue aux enfants, rue pour tous ».

German :

Zeitschriften, Lesungen, Geschichten, ein gemütliches Plätzchen, um dem Alltag zu entfliehen die Mediathek lädt Sie bei « Rue aux enfants, rue pour tous » zu einem Treffen ein.

Italiano :

Riviste, letture, storie e un angolo accogliente dove rifugiarsi: la biblioteca multimediale vi invita a « Rue aux enfants, rue pour tous ».

Espanol :

Revistas, lecturas, cuentos y un rincón acogedor para evadirse, la biblioteca multimedia le invita a « Rue aux enfants, rue pour tous ».

