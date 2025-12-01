La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs Rue de la forêt Clamecy

La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs

Rue de la forêt Parc Vauvert Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Dans le cadre de La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs par Dorian Au parc Vauvert RDV devant les grilles côté Beuvron .

Rue de la forêt Parc Vauvert Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

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English :

L’événement La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais