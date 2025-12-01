La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs Rue de la forêt Clamecy
La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs Rue de la forêt Clamecy mercredi 8 avril 2026.
La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs
Rue de la forêt Parc Vauvert Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Dans le cadre de La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs par Dorian Au parc Vauvert RDV devant les grilles côté Beuvron .
Rue de la forêt Parc Vauvert Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La médiathèque se met au vert Balade guidée des jardins productifs Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais