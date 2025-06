La Médiathèque se met au Vert Contrexéville 10 juillet 2025 14:00

La Médiathèque de Contrexéville prend ses quartiers d’été dans le parc thermal les jeudis 10 et 24 juillet ainsi que les jeudis 14 et 28 août.

Mise à disposition de transats, magazines, livres, BD, mangas et albums ainsi que des jeux de société. Ateliers manuels de 14h30 à 16h30 pour les enfants dès 5 ans et pour les adultes.

Animation proposée à chaque date.

Tous publics.Tout public

Parc Thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 18 12 bibliotheque@contrexeville.fr

English :

The Contrexéville Médiathèque will be taking up summer quarters in the spa park on Thursdays July 10 and 24, and Thursdays August 14 and 28.

Loungers, magazines, books, comics, manga, albums and board games will be available. Handicraft workshops from 2:30 to 4:30 p.m. for children aged 5 and over and adults.

Activities offered on each date.

Open to all.

German :

Die Mediathek von Contrexéville nimmt ihr Sommerquartier im Kurpark am Donnerstag, den 10. und 24. Juli, sowie am Donnerstag, den 14. und 28. August, ein.

Bereitstellung von Liegestühlen, Zeitschriften, Büchern, Comics, Mangas und Alben sowie Gesellschaftsspielen. Bastelworkshops von 14:30 bis 16:30 Uhr für Kinder ab 5 Jahren und für Erwachsene.

Animation wird an jedem Datum angeboten.

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Contrexéville sarà presente nel parco termale i giovedì 10 e 24 luglio e i giovedì 14 e 28 agosto.

Saranno disponibili lettini, riviste, libri, fumetti, manga, album e giochi da tavolo. Laboratori di artigianato dalle 14.30 alle 16.30 per bambini dai 5 anni in su e adulti.

Attività disponibili in ogni data.

Aperto a tutti.

Espanol :

La biblioteca multimedia de Contrexéville estará en el parque del balneario los jueves 10 y 24 de julio y 14 y 28 de agosto.

Habrá tumbonas, revistas, libros, cómics, manga, álbumes y juegos de mesa. Talleres de manualidades de 14.30 a 16.30 h para niños a partir de 5 años y adultos.

Actividades disponibles en cada fecha.

Abierto a todos.

