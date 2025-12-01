La médiathèque se met au vert Création d’un potager Rue de la forêt Clamecy

La médiathèque se met au vert Création d’un potager

Rue de la forêt Parc Vauvert Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Dans le cadre de La médiathèque se met au vert Création d’un potager au parc Vauvert avec François et Dorian RDV aux serres Cet atelier est destiné aux enfants et se fait sur inscription .

Rue de la forêt Parc Vauvert Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

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English :

L’événement La médiathèque se met au vert Création d’un potager Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais