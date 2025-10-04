La médiathèque vous invite hors les murs Valençay

La médiathèque vous invite hors les murs Valençay samedi 4 octobre 2025.

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Début : 2025-10-04 10:00:00

De 10h à 12h sortie « champignons » dans le parc du Château de Valençay avec les mycologues de l’Association Mycologie de l’Indre. Rendez vous à 10h, sur le parking de l’Office de Tourisme.

À 14h Reconnaissance des différentes espèces et échanges, rendez vous à la médiathèque. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

10 a.m. to 12 p.m.: Mushroom outing in the grounds of the Château de Valençay with mycologists from the Association Mycologie de l’Indre. Meet at 10am in the Tourist Office parking lot.

German :

Von 10 bis 12 Uhr: Ausflug « Pilze » in den Park des Schlosses von Valençay mit den Mykologen der Association Mycologie de l’Indre. Treffpunkt um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Fremdenverkehrsamtes.

Italiano :

Dalle 10.00 alle 12.00: escursione « Funghi » nel parco del Castello di Valençay con i micologi dell’Associazione Micologica dell’Indre. Appuntamento alle 10 nel parcheggio dell’Ufficio del Turismo.

Espanol :

De 10:00 a 12:00 h: Excursión « Setas » en el recinto del castillo de Valençay con micólogos de la Asociación de Micología de l’Indre. Cita a las 10 h en el aparcamiento de la Oficina de Turismo.

