La MédiaTok Médiathèque Loudun mercredi 25 février 2026.
Médiathèque 1 Place Sainte Croix Loudun Vienne
Ta médiathèque a besoin de TOI ! Viens nous aider à créer du contenu pour notre chaîne TikTok, @la_mediatok, grâce à un atelier créatif !
De 14 à 18 ans Gratuit Réservation conseillée .
Médiathèque 1 Place Sainte Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr
