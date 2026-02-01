La MédiaTok Médiathèque Loudun

La MédiaTok

Médiathèque 1 Place Sainte Croix Loudun Vienne

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Ta médiathèque a besoin de TOI ! Viens nous aider à créer du contenu pour notre chaîne TikTok, @la_mediatok, grâce à un atelier créatif !

De 14 à 18 ans Gratuit Réservation conseillée .

Médiathèque 1 Place Sainte Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

