La Médiévale de Ham Ham

La Médiévale de Ham samedi 20 septembre 2025.

Rue André Audinot Ham Somme

Tarif : 5 – 5 – 8

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vous immerger dans le passé médiéval de Ham.

Les Amis du Château de Ham, vous propose de partir en famille à la découverte des métiers d’antan. Diverses animations sont prévues: joute, mêlée etc… 5 .

Rue André Audinot Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 16 16 chateau-de-ham@wanadoo.fr

