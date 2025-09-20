La Médiévale de Ham Ham
La Médiévale de Ham Ham samedi 20 septembre 2025.
La Médiévale de Ham
Rue André Audinot Ham Somme
Tarif : 5 – 5 – 8
5
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vous immerger dans le passé médiéval de Ham.
Les Amis du Château de Ham, vous propose de partir en famille à la découverte des métiers d’antan. Diverses animations sont prévues: joute, mêlée etc… 5 .
Rue André Audinot Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 16 16 chateau-de-ham@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Médiévale de Ham Ham a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France OT HAUTE SOMME PERONNE