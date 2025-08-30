LA MÉDITATION APPLIQUÉE AU QUOTIDIEN LES CONSEILS DU COEUR D’ATISHA Montpellier
LA MÉDITATION APPLIQUÉE AU QUOTIDIEN LES CONSEILS DU COEUR D’ATISHA
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-31
2025-08-30
Stage de méditation au centre à Montpellier et sur YouTube
Le samedi 30 août de 10:00 à 16:30 avec Kadam Olivier
le dimanche 31 août stage de méditation sur le même thème
La méditation appliquée au quotidien les conseils du cœur d’Atisha
Samedi et dimanche , 10h-11h15 / 11h45-13h / 15h-16h30 Avec Kadam Olivier
Laissez le tumulte s’apaiser et retrouvez une paix durable au cœur de votre vie. Ces sessions de méditations guidées, accessibles à tous, sont basées sur les enseignements profonds de “Les conseils qui viennent du cœur d’Atisha”, un maître bouddhiste indien dont les conseils ont été commentés lors du festival international Kadampa d’été 2025. Elles sont conçues pour vous offrir une clarté et une sérénité profonde. Elles vous donneront les clés pour développer une force intérieure stable et aimante. Notre communauté chaleureuse et ouverte vous accueille sans jugement, dans un espace de partage et d’apprentissage bienveillant.
Bénéfices de votre participation
• Clarté d’esprit Développez votre concentration pour prendre des décisions justes et efficaces dans votre quotidien.
• Paix intérieure Apprenez à transformer les états d’esprit qui causent le stress et la frustration en paix profonde et en bonheur véritable.
• Sérénité durable Découvrez comment appliquer les enseignements du bouddhisme dans chaque aspect de votre vie pour faire face aux défis avec calme et amour.
Ce cours vous offre des outils concrets pour un mieux-être profond et durable. Les séances sont un enchaînement de conférences et de méditations guidées, rendant les enseignements pratiques et concrets pour notre vie de tous les jours.
Ce cours convient à tout le monde.
Infos pratiques
Notre centre bouddhiste a à cœur de rendre les enseignements et les méditations pratiques et concrets pour notre vie de tous les jours, vous offrant des outils pour un mieux-être profond et durable. Ces séances sont un enchaînement de conférences incluant des méditations guidées. .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
English :
Meditation workshop at the Montpellier center and on YouTube
Saturday August 30 from 10:00 to 16:30 with Kadam Olivier
sunday August 31: meditation workshop on the same theme
Everyday meditation: Atisha?s heartfelt advice
German :
Meditationskurs im Zentrum in Montpellier und auf YouTube
Am Samstag, den 30. August von 10:00 bis 16:30 Uhr mit Kadam Olivier
am Sonntag, den 31. August: Meditationspraktikum zum selben Thema
Meditation im Alltag: Atishas Ratschläge aus dem Herzen
Italiano :
Laboratorio di meditazione presso il centro di Montpellier e su YouTube
Sabato 30 agosto dalle 10:00 alle 16:30 con Kadam Olivier
domenica 31 agosto: laboratorio di meditazione sullo stesso tema
Meditazione quotidiana: i consigli del cuore di Atisha
Espanol :
Taller de meditación en el centro de Montpellier y en YouTube
Sábado 30 de agosto de 10:00 a 16:30 con Kadam Olivier
domingo 31 de agosto: taller de meditación sobre el mismo tema
Meditación cotidiana: los sinceros consejos de Atisha
