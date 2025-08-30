LA MÉDITATION APPLIQUÉE AU QUOTIDIEN LES CONSEILS DU COEUR D’ATISHA Montpellier

LA MÉDITATION APPLIQUÉE AU QUOTIDIEN LES CONSEILS DU COEUR D’ATISHA Montpellier samedi 30 août 2025.

LA MÉDITATION APPLIQUÉE AU QUOTIDIEN LES CONSEILS DU COEUR D’ATISHA

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-30

Stage de méditation au centre à Montpellier et sur YouTube

Le samedi 30 août de 10:00 à 16:30 avec Kadam Olivier

le dimanche 31 août stage de méditation sur le même thème

La méditation appliquée au quotidien les conseils du cœur d’Atisha

Stage de méditation au centre à Montpellier et sur YouTube

Le samedi 30 août de 10:00 à 16:30 avec Kadam Olivier

le dimanche 31 août stage de méditation sur le même thème

La méditation appliquée au quotidien les conseils du cœur d’Atisha

Samedi et dimanche , 10h-11h15 / 11h45-13h / 15h-16h30 Avec Kadam Olivier

Laissez le tumulte s’apaiser et retrouvez une paix durable au cœur de votre vie. Ces sessions de méditations guidées, accessibles à tous, sont basées sur les enseignements profonds de “Les conseils qui viennent du cœur d’Atisha”, un maître bouddhiste indien dont les conseils ont été commentés lors du festival international Kadampa d’été 2025. Elles sont conçues pour vous offrir une clarté et une sérénité profonde. Elles vous donneront les clés pour développer une force intérieure stable et aimante. Notre communauté chaleureuse et ouverte vous accueille sans jugement, dans un espace de partage et d’apprentissage bienveillant.

Bénéfices de votre participation

• Clarté d’esprit Développez votre concentration pour prendre des décisions justes et efficaces dans votre quotidien.

• Paix intérieure Apprenez à transformer les états d’esprit qui causent le stress et la frustration en paix profonde et en bonheur véritable.

• Sérénité durable Découvrez comment appliquer les enseignements du bouddhisme dans chaque aspect de votre vie pour faire face aux défis avec calme et amour.

Ce cours vous offre des outils concrets pour un mieux-être profond et durable. Les séances sont un enchaînement de conférences et de méditations guidées, rendant les enseignements pratiques et concrets pour notre vie de tous les jours.

Ce cours convient à tout le monde.

Infos pratiques

Notre centre bouddhiste a à cœur de rendre les enseignements et les méditations pratiques et concrets pour notre vie de tous les jours, vous offrant des outils pour un mieux-être profond et durable. Ces séances sont un enchaînement de conférences incluant des méditations guidées. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Meditation workshop at the Montpellier center and on YouTube

Saturday August 30 from 10:00 to 16:30 with Kadam Olivier

sunday August 31: meditation workshop on the same theme

Everyday meditation: Atisha?s heartfelt advice

German :

Meditationskurs im Zentrum in Montpellier und auf YouTube

Am Samstag, den 30. August von 10:00 bis 16:30 Uhr mit Kadam Olivier

am Sonntag, den 31. August: Meditationspraktikum zum selben Thema

Meditation im Alltag: Atishas Ratschläge aus dem Herzen

Italiano :

Laboratorio di meditazione presso il centro di Montpellier e su YouTube

Sabato 30 agosto dalle 10:00 alle 16:30 con Kadam Olivier

domenica 31 agosto: laboratorio di meditazione sullo stesso tema

Meditazione quotidiana: i consigli del cuore di Atisha

Espanol :

Taller de meditación en el centro de Montpellier y en YouTube

Sábado 30 de agosto de 10:00 a 16:30 con Kadam Olivier

domingo 31 de agosto: taller de meditación sobre el mismo tema

Meditación cotidiana: los sinceros consejos de Atisha

L’événement LA MÉDITATION APPLIQUÉE AU QUOTIDIEN LES CONSEILS DU COEUR D’ATISHA Montpellier a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT MONTPELLIER