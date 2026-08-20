La Méditerranée contée, Médiathèque Marie Claude Bironneau-Herlies, Herlies

Informations pratiques

La Méditerranée contée Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Marie Claude Bironneau-Herlies Nord

Sur inscription (priorité donnée aux adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Un goûter sera offert à l’issue du conte.

Médiathèque Marie Claude Bironneau-Herlies Rue du bourg 59134 HERLIES Herlies 59134 Nord Hauts-de-France 03.20.29.22.97 https://herlies.bibli.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.herlies@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320292297 »}]

Conte théâtralisé de 40 mn, à partir de 3 ans, par l’association « Les murmures de Cerise ».

©LesMurmuresdeCerise