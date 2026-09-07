La méditerranée en chansons, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

La méditerranée en chansons Samedi 3 octobre, 20h00 Médiathèque La Grand-Plage Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Embarquez pour un voyage musical au cœur de la Méditerranée le temps d’un karaoké festif. De la chanson française aux rythmes italiens, espagnols, grecs, maghrébins ou orientaux, venez interpréter des titres emblématiques qui racontent la richesse et la diversité de cet espace de rencontres et de cultures. Petits et grands sont les bienvenus pour chanter en chœur et passer un moment musical et convivial.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Karaoké

© Fernando Zhiminaicela