La Trace 2026 Trégunc

La Trace 2026

Plage de Kersidan Trégunc Finistère

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

En 2026, le Trail La Trace se déroulera Dimanche 5 Avril ! Tu auras le choix entre

La P’tite Trace, 11k= Douce comme une chanson de Nina Simone, piquante comme le piment oiseau de Bernard (Et Mi connais le piment oiseau !)

La Trace, 27k= Un joli festin à déguster seul ou à deux. Petit appétit ou grand gourmand, quel que soit votre choix, c’est servi avec amour.

La Maratrace , 42k = LE maratrail du sud Finistère. Bon ok c’est le seul ! En tout cas, on y a regroupé tous les paysages de cartes postales qu’on connaît. Instagrammable ++

La Méga Trace, 65k = Notre petite dernière, de Pont-Aven, pur beurre ! Elle a toutes les qualités de ses grandes sœurs, mais avec un petit grain de folie qui la rend si attachiante !

Tu veux toutes les infos pour programmer ta venue à Kersidan beach ? Direction notre nouveau site https://trail-latrace.fr/

Ouverture des inscriptions le 28 novembre à 20h ! .

Plage de Kersidan Trégunc 29910 Finistère Bretagne

